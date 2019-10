Vattnet i Degeberga fritt från bakterier

Det var den 27 september som bakterier hittades i Degebergas dricksvatten i samband med en rutinprovtagning.

Kommunen gick ut med rekommendationen att vattnet skulle kokas. Det sattes också ut tankar med dricksvatten vid ortens skolor och samlingsplatser.

In i högvattenreservoaren

Bakterierna hade troligen kommit in i ledningsnätet via regnvatten i högreservoaren, enligt ett pressmeddelande. Reservoaren har nu rengjortS, och provsvaren ser bra ut. Därför hävde kommunen kokningsrekommendationen. Vattentankarna kommer att tas bort under fredagen.