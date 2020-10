Virus stannar i luften längre än vi trott

– Partiklar som sprids via luften är svåra att undvika. Vi kan ju inte låta bli att andas.

Det säger Malin Alsved som är forskare på LTH. Hon har tittat på viruset som orsakar vinterkräksjuka och hur länge det stannar kvar som små partiklar i luften.

– Vinterkräksjuka anses inte spridas via luft, utan främst via kontakt. Men vi samlade in luftprover på sjukhus där det förekommit vinterkräksjuka och identifierade virus i dessa, berättar hon.

Bättre ventilation

För att smitta ska kunna ske genom luften så krävs det att smittämnena blir luftburna och sedan måste de tåla att transporteras i luften utan att förstöras. Och sen måste viruset också nå en ny person. Att det finns virus i luften innebär alltså inte att de med säkerhet är farliga.

I sin forskning har Malin Alsved kunnat visa att de insamlade virusen fortfarande var smittsamma, men att smittsamheten minskat hundra gånger. Nu ska man gå vidare och se hur det ser ut för coronaviruset. Den nya kunskapen ska också användas för att utforma ventilationssystem, bland annat på sjukhus för att i möjligaste mån förhindra luftburen smitta.