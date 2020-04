Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Anna Tenje (M) tycker att take away till Växjös drygt 3000 gymnasieelever är en för dyr lösning. Foto: TT/SVT Clary Kroon

Kommunalrådet om take away luncher till elever: ”För dyr lösning”

Gymnasieelever studerar just nu på distans på grund av coronapandemin och därför får de ingen lunch på skolan, men i Västervik och Kalmar erbjuds eleverna skollunch i form av take away från restauranger. Flera kommuner har hakat på konceptet, men i den största kommunen i vårt område Växjö med över 3000 elever finns inga sådana planer.

I till exempel Västervik, Mörbylånga och Kalmar erbjuds nu alla distansarbetande gymnasieelever att hämta take away lunch från restauranger i kommunen. – Vi vill stötta restaurangföretagarna för att se till att vi har kvar restauranger även efter coronakrisen, samtidigt som vi erbjuder lunch till elever, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun. Ungefär 2500 gymnasielever kan hämta gratislunch i Kalmar och kommunen betalar 75 kronor om dagen per elev, men Johan Persson (S) väl investerade pengar. – Vi vet ännu inte hur mycket det kommer att kosta, för det beror på hur länge coronakrisen kommer att pågå. Det här har varit en succé både hos restaurangerna och hos eleverna, så jag tycker att det är roligt att fler kommuner nu hakar på, säger han. Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun. Alingsås, Borås och Bromölla är några kommuner utanför Småland som valt att också ebjuda take away från kommunens restauranger. Matlådor från skolköken I andra småländska kommuner som Hultsfred, Borgholm och Mönsterås har de istället valt att gymnasieeleverna kan hämta matlådor från skolköken. – Vi vill möjliggöra för dem som kanske har det svårt att ordna lunch. Köken är ändå igång eftersom det till exempel fortfarande lagas mat till äldreboende. Utbildningen fortsätter ju även om den sker på distans, så då vill vi fortsätta att erbjuda mat, säger Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun. Inga gratisluncher i Växjö I Växjö kommun kommer de däremot inte att erbjuda några gratis luncher i form av take away i nuläget. – Vi har drygt 3000 elever i Växjö och vi tycker att det är en för dyr lösning som kanske inte heller är jätteeffektiv, säger kommunalrådet Anna Tenje (M). Istället har Växjö tillsammans med andra kommuner i Kronobergs län fokuserat på att hjälpa elever i familjer som har det tufft ekonomiskt, så att de får mat. Hon tror också att delar av gymnasieskolan snart kommer att öppna. Därför avvaktar de med att göra några åtgärder. – Om elever som går praktiska linjer och elever som går tredje året till viss del får komma tillbaka till skolan, så kommer också matbespisningen öppna upp och då kommer vi att kunna erbjuda matlådor, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö. Dela Dela

