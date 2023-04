Amo handboll vill bygga ut egna hallen för 1 500 åskådare

– I dag tar hallen cirka 650 personer och det är inte tillräckligt. Tanken är att vi bygger ut den sidan av hallen som vetter mot parkeringen och då får en läktare på respektive kortsida, säger Tomas Lundberg, lagcoach.

Efter utbyggnaden räknar han med att hallen kan ta runt 1500 personer. Utöver det planerar föreningen för bättre medieplatser under matcherna.

Tre steg på vägen innan nya hallen står klar

– I ett första läge hoppas vi att bättre medieplatser under matcherna räcker för att få dispens under första säsongen. Sen kommer vi gå vidare med ombyggnationen under år två då vi spelar i hallen i Kosta. År tre hoppas vi kunna spela både här och i Kosta.

I dessa kärva ekonomiska tider, kan ni inte nöja er med att spela i Kosta istället för att renovera här?

– Vi är ju Alstermo. De som jobbat i många år förtjänar att få vara med på den här resan också. Sen utesluter jag inte samarbete. Vi är båda landsbyggd och då behöver man hjälpas åt.