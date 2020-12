Beredskapen höjs på flygplatserna i Växjö och Kalmar

Idag finns 10 statliga beredskapsflygplatser i landet och nu blir det 16 till som går upp i förhöjt beredskapsläge tillfälligt, fram till den 28 februari. Bland dem finns de småländska flygplatserna i Växjö, Kalmar och Jönköping.

– Vi behöver säkerhetsställa att vi har tillräcklig kapacitet på landets flygplatser i den händelse att utvecklingen blir sådan att vi behöver transportera patienter eller personal i olika delar av landet under kommande veckor, säger Tomas Eneroth (S), under en presskonferens under tisdagen.

Enligt Eneroth har de regionala flygplatserna haft svårt att upprätthålla sin kapacitet när läget varit så tufft ekonomiskt. SVT Nyheter Småland har tidigare berättat att ambulansflyg nekats att landa i Växjö eftersom det saknats personal.

Beredskapen blir ett lyft för personalen

På Växjö Småland Airport välkomnar man dagens besked – och tror att det kan bli ett lyft för personalen.

– Vi sköter ambulansflygningar och ringer in personal när flygplatsen är stängd, men vi har inget officiellt uppdrag för att klar av det. Nu kan vi istället ha personal i beredskap och då kan vi garantera att vi kan öppna upp flygplatsen om vädret tillåter, säger Ulf Axelsson, vd Växjö Småland Airport.

Hur påverkar det här ekonomiskt?

– Det tror jag inte blir så mycket, men jag har inte hunnit räkna ännu. Tanken är att det är ersättning mot kostnad. Jag tror inte att det kommer att förbättra vår ekonomi så mycket, men däremot tror jag att det är viktigt för personalen att känna sig behövd. Det blir en riktig ”boost” för dem.

Hoppas komma igång i februari

Just nu lyfter det inte många flyg från Växjö Småland Airport. Det finns fortfarande privatflyg, skolflyg och ambulansflyg, men inga flyg med schemalagda passagerare.

– Det är en mörk och trist period nu under pandemin. Vi vill komma igång och flyga med passagerare igen. Vår första flygning går den första februari,till kanarieöarna, och den är fullbokad. Vi får hoppas att det har lagt sig till dess, säger Ulf Axelsson.