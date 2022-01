Besöken hos nätläkare fortsätter att öka

I region Kalmar län gjordes förra året över 42 000 besök via nätläkarbolagens appar som till exempel Kry, Min doktor och Doktor.se. Det är en ökning med över 700 procent sedan 2018.

I region Kronoberg var besöken hos nätläkarbolagen närmare 35 000 stycken under 2021. Det betyder en ökning med över 400 procent sedan 2018.

Ökad kostnad för regionen

När man gör ett digitalt läkarbesök via någon av nätläkarbolagens appar betala man en patientavgift. Kostnaden varierar mellan olika regioner men i både Kalmar län och Kronobergs län ligger den på 100 kronor per besök. Vårdmöten för barn under 17 år är däremot helt gratis.

Regionerna måste sedan också betala en ersättning till nätläkarbolagen när en patient använder deras tjänster. Kostnaderna varierar för olika tjänster, men ett digitalt läkarbesök kostar till exempel regionen 500 kronor.

Under 2021 steg kostnaden i region Kronoberg till 13,5 miljoner kronor och i region Kalmar län blev kostnaden förra året minst 16,5 miljoner kronor.

Svårt att stoppa utbetalningarna

Flera regioner, till exempel Västra Götalandsregionen och Norrbotten har försökt att stoppa utbetalningarna till nätläkarbolagen, men det har visat sig vara svårt juridiskt.

Region Kronoberg vill inte stoppa utbetalningarna, med vill se över regelverket tillsammans med SKR, Sveriges kommuner och regioner, så att de inte behöver betalar mer än nödvändigt.

– Det här är tjänster som i dagsläget bara kan erbjudas av de privata nätläkarbolagen. Vi tror dock att kostnaden kan minska något, för det finns en risk för överkonsumtion. På längre sikt vill vi också locka över patienterna att använda våra egna digitala tjänster istället, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i region Kronoberg.