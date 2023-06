Bevattningsdammar – kan vara en lösning på torkan på Öland

– Ska det finnas något lantbruk kvar på norra Öland, där jag bor, så måste vi ha bevattningsdammar, säger lantbrukaren Tommy Petersson.

Driver projekt ihop med grannar

För drygt ett år sedan gick Tommy Petersson ihop med sex grannar i ett projekt där de vill samla upp vattnen i bevattningsdammar, som annars skulle rinna ut i havet. Det är en stor investering, men det tar också lång tid att få alla tillstånd från myndigheterna.

– Vi tycker att det tar för lång tid. Det ser ut att bli ytterligare ett torrår, så vi är lite stressade. Samtidigt är det inte bara vi människor som lever på den här planeten, utan här finns det växter, insekter och andra djur som vill ha del av vattnet, så det är mycket att ta hänsyn till, säger han.

I klippet ovan förklarar lantbrukaren Tommy Petersson hur bevattningsdammen fungerar. Foto: SVT/Clary Kroon

Lantbrukare kan få stöd till dammar

Sedan 1 januari i år kan företag som bedriver jordbruksverksamhet ansöka om investeringsstöd för att bygga bevattningsdammar, genom den så kallade strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik. Det betyder att lantbrukare kan få 30 procent av utgifterna betalade, eller högst 750 000 i stöd, per damm.

I Kalmar län har fem ansökningar kommit in hittills. Under fem år kan omkring tio miljoner delas ut, men det kommer inte räcker till så många dammar, eftersom det är en dyr investering. I de ansökningar som kommit in kostar den billigaste dammen 750 000 kr att bygga och den dyraste 2,5 miljoner.

– Vi hoppas att vi ska få mer pengar. Det finns ett stort behov i Kalmar län eftersom det varit torka under flera år, säger Viktor Bruse, handläggare på länsstyrelsen i Kalmar län.

I Kronobergs län har det ännu inte kommit in någon ansökan om investeringsstöd för att bygga bevattningsdammar.