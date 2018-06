Bevattningsförbud införs i Västervik

Bevattningsförbudet gäller både för privatpersoner, näringsliv och föreningar som är anslutna till det kommunala vattnet.

– Trots att vi gick in i vår- och försommarperioden med mycket goda förutsättning gällande nivåerna i våra 16 vattentäkter har nu frånvaron av nederbörd under längre tid skapat en stadigt sjunkande nivåtrend i våra vattentäkter. De långsiktiga prognoserna visar just nu heller inte att några större mängder nederbörd kommer att falla, säger Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, i et pressmeddelande från kommunen.

Förbjudet med spridare och slang

Förbudet innebär att det är otillåtet att använda vattenspridare och slang till bevattning eller för biltvätt och spolning av tak och fasader. Det är inte heller tillåtet att fylla pooler som är större än tre kubikmeter med dricksvatten.

Samhällsviktig verksamhet är undantagen för bevattningsförbudet.

– Tänk på att det kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis Räddningstjänsten om det skulle inträffa en brand och det är brist på vatten, säger Ruben Öberg.

Förbud i flera kommuner

Våren och sommaren 2018 har hittills varit ovanligt varm och torr, vilket leder till sjunkande vattennivåer och minskande flöden i vattendrag. Sedan en tid tillbaka råder redan bevattningsförbud i Borgholm, Emmaboda och Mönsterås kommuner. I Kronobergs län råder förbud i Ljungby och på flera orter i Alvesta kommun.