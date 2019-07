Borgholms kommun kotätast i landet

Jordbruksverket har gjort en specialkörning i sitt lantbruksregister för att ta fram uppgifter om antalet kor i samtliga kommuner i Sverige. Statistiken gäller totalt antal kor för 2018 och gör ingen skillnad på mjölkkor och köttkor. Allmänt gäller att omkring 60 procent av kossorna är mjölkkor.

Sveriges korikaste

Flest antal kor finns det på Gotland. På ön finns över 20 000 kor, vilket gör Gotland till landets korikaste kommun. Den följs av Falköping, Borgholm och Kristianstad.

Just Borgholm på norra Öland toppar listan om man tittar på antal kossor per invånare. I Borgholm finns det 1,2 ko per kommuninvånare. Det gör Borgholm till den enda kommun i landet som har fler kossor än bofasta människor.

-Det är dit man ska åka om man vill ge sig ut på kospaning, säger Ann-Marie Karlsson på Jordbruksverket som står bakom sammanställningen.

Näst efter Borgholm kommer Ydre med 0,7 kor per invånare, följt av Mörbylånga 0,6 och Kinda 0,5.

Linköping ett undantag

De flesta storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö har försvinnande få kossor. Med undantag av Linköping som med sina 9 741 kossor hamnar på femte plats bland kommunerna med flest kor. Linköping är en storstad med en hel del jordbruksmark inom kommunen.

Totalt fanns 2018 533 644 kossor i Sverige. Antalet har legat relativt stabilt under några år men sett över tid har antalet minskat drastiskt. 1965 fanns 987 420 kossor i landet och 1980 726 654.

Effekt av torkan

Efter förra sommarens värme och torka talades det om nödslakt som en följd av brist på foder.

-Vi har sett att slakten var något högre första halvåret 2019. Det kan möjligen vara en effekt av det, säger Ann-Marie Karlsson.