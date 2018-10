Bråk om kommunchefen påverkar förhandlingarna kring styret

Under den gångna mandatperioden har C styrt Uppvidinge i ett nära samarbete med bland annat S. När Socialdemokraterna nu blev största parti i Uppvidinge efter valet pekade mycket på att det skulle bli ombytta roller. Det vill säga att S skulle styra men genom ett samarbete med C, som tappade tre mandat och med bara 11 rösters försprång före SD är näst största partiet i kommunen.

Men förra fredagen blev det känt att Socialdemokraternas förstanamn, Niklas Jonsson, kommit på kant med kommunchefen Christer Lindberg. Efter att Niklas Jonsson hade ett samtal med Christer Lindberg valde Lindberg att gå hem. Och eftermälet kring Niklas Jonssons agerande har nu skapat ett politiskt bråk som kan få konsekvenser för förhandlingar om nytt styre.

C: Har fått reaktioner på det som hände

– Det är klart att det påverkar och från vårt parti har det varit reaktioner på det som hände i förra veckan. Det har inte underlättat de samtal som förs, säger Ingrid Hugosson som är förstanamn på Centerns lista.

Alla partier i kommunstyrelsen utom Socialdemokraterna står bakom en skrivning om att Niklas Jonsson bett Christer Lindberg att skriva sin avskedsansökan och att han därmed har överskridit sina befogenheter. Detta är något som Niklas Jonsson helt förnekar, och Socialdemokraterna ser skrivningen som ett angrepp på partiet. Och därför menar de att det kan få konsekvenser för möjligheterna att komma överens med sin forna samarbetspartner.

S känner sig angripna

– Självklart påverkar det förutsättningarna framåt bär någon går till angrepp.

Men det bli ett stabilt styre med C efter allt det här?

– Det kan jag inte svara på i dag.

Ingrid Hugosson vill inte kommentera Socialdemokraternas uttalande om att skrivningen är ett angrepp på S.