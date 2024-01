Busskaoset i Kronoberg blir en vitesfråga – flera turer ställs in

– Det handlar om att förare sjukanmält sig, dessutom råder det redan en stor brist på busschaufförer. Jag kan inte säga exakt vilka linjer som påverkas. Men det är sju turer för mycket av de 1900 vi har dagligen, säger Carina Bengtsson (C) som är ordförande i trafiknämnden Region Kronoberg.

Vite kommer begäras

Sedan företaget Connect Bus tog över verksamheten den 10 december har flera turer fått ställas in och resenärer har drabbats av kraftiga förseningar. Situationen har lett till stabsläge som fortfarande råder och länstrafiken Kronoberg kommer begära vite av företaget som inte levt upp till förväntningarna.

– Vi bokför varenda försening och inställd tur i busstrafiken. Dessutom har vi flera erfarna tjänstemän på kommunen som får ägna mycket arbete att gå in och avlasta under den rådande situationen. En kostnad Connect Bus får stå för i slutändan, säger Carina Bengtsson (C).

Papperslapp istället för gps-karta

Det är i nuläget oklart om hur mycket pengar det rör sig om i vite och vad slutnotan kommer att hamna på.

Bakgrunden till problemen är dels brist på chaufförer, dels strul med det tekniska.

– Det var problem med det nya it-systemet vilket ledde till att bussförarna fick en papperslapp med instruktioner om vart de skulle köra. Det fanns ingen annan lösning just då, nu ska den biten vara löst i alla fall, säger Carina Bengtsson (C).

Hur länge kan ni tolerera att situationen ska pågå?

– Avtalet är skrivet på tolv år framöver, vi har möjlighet att bryta det. Men det är för stor apparat, vi försöker vi lösa situationen så gott det går. Vi har löpande möten varje dag med Connect Bus. Det har blivit något bättre sedan starten den 10 december, säger Carina Bengtsson (C).

Finns det något ni kunde gjort bättre?

– Vi kanske borde ha fokuserat på att starta upp en del i taget. Det vill säga först få en fungerande stadstrafik och därefter sjösätta regionbusstrafiken.

I klippet nedan berättar Connect Bus vd Jonas Kempe hur företaget kommer hantera viteskraven.