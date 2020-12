Covidsmitta på äldreboende i Färjestaden – kommunen avråder från besök

Under tisdagsmorgonen meddelade Mörbylånga kommun att de avråder besök på Äppelvägens särskilda boende på grund av att de har fått in covidsmitta. Hur smittan kommit in på boendet är ännu oklart enligt Anders Törnblom som är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Vi har ett nära samarbete med smittskyddet på regionen. Vi har daglig kontakt och rådgör med dem om vad som är de mest lämpliga besluten.

Hur ser ni på det här, med tanke på IVO:s kritik om regionernas brister i äldrevården under pandemin som kom förra veckan?

– Vi ser inte riktigt att det stämmer hos oss, vi tycker att vi har följt de riktlinjer och rutiner som har funnits hela tiden. Vi har klarat oss väldigt bra, vi har inte haft någon smitta förrän nu. Vi har klarat att hålla i stången så mycket som vi kan och vi tycker att vi sköter oss bra, säger Anders Törnblom.

Minska smittspridning

Anders Törnblom förklarar att man, förutom att avråda från besök, ser över allt som går att göra för att minska smittspridningen. Som att bland annat använda skyddsutrustning, isolera personer med symtom samt jobba med de basala hygienreglerna.

– Personalen har alltid haft skyddsutrustning på sig, men det vi lägger till nu när vi har konstaterad smitta är att man har både munskydd och visir. Man förstärker skyddsutrustningen med ett steg, säger han.

Nu pågår arbetet med att provta både boende och personal.

Reaktioner från anhöriga

Något exakt datum för när avrådan från besök upphör finns inte. Anders Törnblom förklarar att de normalt sett brukar få ha lite högre nivå under några veckor. Dock verkar många anhöriga vara förstående.

– Den reaktion vi fått är att det är förståeligt eftersom läget är som det är. Vi försöker lösa den sociala kontakten med andra medel som att använda surfplattan och skype.