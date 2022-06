Dom efter Växjömordet överklagat från två håll

19-åringen vill att åtalet ogillas helt, att han ska slippa betala skadestånd och dessutom byta advokat. Enligt honom finns det omständigheter som han menar inte har fått tillräckligt stort utrymme.

Åklagaren vill se strängare straff

Hans överklagande kom in till Växjö tingsrätt under måndagen, och två dagar senare lämnade även åklagare Emma Berge in ett överklagande.

I överklagandet yrkar Berge, precis som i tingsrätten, på att både 18-åringen och 19-åringen är skyldiga till mordet. Hon upprepar också det krav som hon tidigare framfört om att 18-åringen ska utvisas vid en fällande dom.