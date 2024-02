Efter it-attacken mot Kalmar kommun – alla bygglov måste sökas igen

– De syns inte i våra system överhuvudtaget, säger Michael Svanström bygglovschef Kalmar kommun.

De bygglovsärenden som var under handläggning eller väntade på att handläggas när IT-angreppet mot Kalmar kommun skedde syns inte i bygglovsenhetens system.

– Alla som skickat in bygglov i samband med it-attacken bör skicka in dem på nytt via mejl eller papper, framförallt om man känner att det är ett brådskande ärende.

Ovanligt många bygglov som kommit in

Just nu är hela bygglovsenhetens verksamhet drabbat, ärenden som går att hantera är begränsad och högen med bygglovsansökningar som kommer in växer sig allt större.

– Det är ovanligt många ansökningar som har kommit in. Det rör sig om 40 ohanterade bygglov som vi inte kan se, men om man räknar med alla handläggningar som är igång är det ju många många fler.

I väntan på att systemen ska börja fungera igen har enheten börjat jobba med alternativa lösningar för att kunna hantera situationen.

– Vi har gjort egna excel-filer där vi ordnar allt. Men det är långt från optimalt. Vi får se när vi kan komma igång och jobba som vanligt igen, när det är kan jag inte svara på, säger Michael Svanström.