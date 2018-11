Efter valet: SD hålls utanför makten i Kalmar och Kronoberg

Det är långt ifrån alla kommuner som har valt sin kommunstyrelse. Däremot är ordförandeposterna i fullmäktige klart på flera håll, vilket ger en indikation på hur det kommer att gå när kommunstyrelserna ska väljas.

I sex av kommunerna i Kalmar och Kronobergs län ser det ut att bli minoritetsstyre, och i några av dem är det avgörande hur SD väljer att rösta när det blir dags att välja kommunstyrelse.

Klart i Emmaboda

I Emmaboda blev det tydligt under den gångna veckan. Då fick C, M och KD, som sagt sig vilja styra tillsammans med nykomlingen Bästa alternativet, igenom sin kandidat till kf-ordförande tack vare stödet från just SD. Och situationen är liknande i flera kommuner.

– Om SD röstar blankt så vinner de borgerliga i både Högsby, Nybro och Emmaboda, säger Erik Wångmar som är statsvetare på Linnéuniversitetet, till SVT Nyheter Småland.

I Emmaboda avstod Vänsterpartiet från att rösta på S kandidat, eftersom de inte ville stå bakom en kandidat som bara kunde bli vald genom SD:s aktiva stöd.

Nybro: S, V och SD gick ihop

Men i Nybro tänker V tydligen annorlunda. Där kunde Börje Slättman (S), väljas till ordförande i kommunfullmäktige tack vare aktivt stöd från SD. Men Erik Wångmar tror inte att det betyder att det förts några diskussioner mellan S, V och SD.

– Men visst är det anmärkningsvärt ändå att S gick fram med en egen kandidat eftersom de visste att enda chansen att få igenom den var att SD röstar för den, säger Erik Wångmar.

Inte heller i Alvesta och Västervik är kommunstyrelsen vald, men där är utfallet inte så beroende av hur SD röstar. I Alvesta måste alla de övriga partierna gå samman för att fälla S, V och C som sagt sig vilja styra. Och i Västervik måste alla partier i fullmäktige enas om att rösta på moderaternas förstanamn Harald Hjalmarsson för att fälla S, C och V som presenterat sig som ett framtida minoritetsstyre.

– Och det är inte så sannolikt att Vänsterpartiet eller Socialisterna-Välfärdspartiet skulle göra det, säger Erik Wångmar.

Ljungby: fortfarande oklart

I Ljungby har inget nytt styre presenterats officiellt. Men enligt Erik Wångmar finns det ett beslut som pekar mot att det blir ett borgerligt minoritetsstyre även där.

Och inte heller i Ljungby kommer SD att vara ensamma om att kunna avgöra styret. Där finns också det lokala partiet Alternativet.

– Om Alternativet skulle rösta med de borgerliga så behöver de inte SD:s stöd, säger Erik Wångmar.