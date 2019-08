Elever efter branden: “Fattar inte att det är sant”

Under onsdagen är det många i Löttorp på norra Öland som har svårt att ta in att skolan till stor del har brunnit ner. Under nästa vecka startar ett nytt läsår och elever som är på plats vid skolan under onsdagsmorgonen funderar på hur skolstarten ska bli.

Alexander Jakobsson, Hulda Peipke och Linn Boman ska börja årskurs 7, 8 och 9 nästa vecka. I klippet ovan hör du hur de tänker efter att deras skola brunnit ner. Dela Dela

