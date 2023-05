Emmaboda startar lokalt brottsförebyggande råd – men mer pengar behövs

– Det är ju inte jättemycket medel tillskjutet från statligt håll, det hade kunnat vara betydligt bättre. Men vi kommer att göra vårt absolut bästa, säger Louise Sandqvist, folkhälsosamordnare i Emmaboda kommun och ansvarig för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

21 kronor per invånare

Kommunerna kommer att kompenseras för det utökade ansvaret genom ökade statsbidrag.

Under 2023 har kommunerna fått totalt 109 miljoner av staten för det nya ansvarsuppgiften, och under 2024 ska beloppet utökas till 219 miljoner. Det motsvarar en kompensation med omkring 21 kronor per invånare, beräknat utifrån 2021 års befolkningsstorlek.

”Väldigt stora skillnader”

I en liten kommun som Emmaboda blir kompensationen då bara omkring 200 000 kronor per år, vilket inte räcker långt, enligt Louise Sandqvist.

– Det blir väldigt stora skillnader beroende på hur många invånare man har i kommunen. Men vi som är i småkommunerna är ganska bra på att få resultat med små medel, eftersom vi jobbar så mycket tillsammans.