Anna Anvegård med i VM-kvaltruppen: ”Pappa ringde och berättade”

Målvakter: Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård, Jennifer Falk, Göteborg.

Backar:

Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oskarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstad.

Mittfält och anfall:

Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Loreta Kullashi, do, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Julia Roddar, do, Anna Anvegård, Växjö.



Fakta: Sveriges matcher i VM-kvalet

19 september 2017: Kroatien (borta), 2–0.

20 oktober 2017: Danmark (hemma), 3–0 (walkover).

24 oktober 2017: Ungern (h), 5–0.

5 april: Ungern (b), 4–1.

7 juni: Kroatien (h, Göteborg).

12 juni: Ukraina (b).

30 augusti: Ukraina (h, Göteborg).

4 september: Danmark (b).

Fakta: Kvaltabell, grupp 4

1) Sverige, 4 matcher, 12 poäng (+13 i målskillnad).

2) Danmark, 4, 9 (+7).

3) Ukraina, 4, 7 (+3).

4) Ungern, 6, 4 (-12).

4) Kroatien, 6, 2 (-11).

Gruppsegraren är direktkvalificerad för slutspelet i Frankrike sommaren 2019. Grupptvåan får chansen att spela playoff om en VM-plats, om nationen är bland de fyra bästa av de sju grupptvåorna.