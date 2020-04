Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Johan Höglund är forskningsledare och tittar nu på coronapandemins konsekvenser för olika grupper i samhället. Foto: LNU

Forskargrupp tittar på livet efter corona: ”Viktigt med rätt slutsatser”

Johan Höglund är forskningsledare för ett forskningscentrum, Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, på Linnéuniversitet. Och just nu arbetar han och ett trettiotal andra forskare med att belysa coronapandemins konsekvenser för olika grupper i samhället.

– Det är väldigt tydligt att pandemin slår oerhört olika mot olika grupper och att de som är fattiga och lever på marginalen kommer att att lida mycket mycket svårare än oss, som också är sårbara för viruset men som har en stark sjukvård, starka ekonomiska skyddsnät och egna hem att dra oss tillbaka i, säger Johan Höglund till SVT. Forskargruppen samlar nu in debatter i media, nyhetsartiklar och uppsatser för att belysa pandemins sociala, ekonomiska och kulturella inverkan. – I det korta loppet handlar det om att hjälpa till att nyansera samtalet kring den här pandemin. I det långa loppet att bidra till tankar kring andra sätt att strukturera Sverige och det globala samhället så att det blir mer motståndskraftigt för alla, som när saker som den här pandemin händer. Koppling till klimatet Samtidigt som Coronasmittan sprider sig runt om i världen säger Johan Höglund att vi måste fundera på vad det här betyder för klimatkrisen. Och framförallt fundera på kring hur vi ska leva efter att pandemin klingat av. Klimatet och utsatta människor har en stark koppling menar han. – Just nu minskar utsläppen globalt radikalt. Vill vi kliva rakt in i en värld där de här utsläppen byggs upp igen eller finns det en möjlighet att vi tar tillfället i akt att förändra det sätt som vi producerar energi på eller reser på. Många av de människor som idag är utsatta är utsatta på grund av klimatfrågan, säger han och fortsätter: – Visst har vi genomlidit pandemier förut men det är 100 år sedan vi såg något som vi ser nu. Så det är viktigare nu än någonsin tidigare att förstå vad det är som händer. Att dra riktiga slutsatser och ställa sig frågan redan nu, vad vill vi lära oss av det här. Hur vill vi att det samhälle som växer fram efter pandemin ska det se ut, säger Johan Höglund. Dela Dela

