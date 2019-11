Försvunna 6-åringen hittad vid liv

Pojken har hittats utanför sökområdet. Uppgifterna att han är hittad har bekräftats av polisen, enligt Tessan Jigfjord som är operativ chef för eftersöket på Öland.

– Det stämmer, han är hittad, det har polisen bekräftat för oss, säger Tessan Jigfjord till SVT.

Än finns inga uppgifter om i vilket skick pojken är. Det enda Tessan Tigfjord fått veta är att pojken är vid liv. En lättnad för alla som letat.

– Det är alltid en lättnad, han är sex år. Alla kan sätta sig in i situationen som anhörig, vi samlade all på stora läktaren och det var mycket glädjetårar.

Försvann från sitt hem

Pojken försvann från sitt hem i Färjestaden på Öland under torsdagseftermiddagen. En stor sökinsats påbörjades och som fortsatte under natten och morgonen. Polisen har i sökandet fått hjälp av försvarsmakten och frivilligorganisationer. Under natten deltog bland annat 1000 frivilliga.

Kvinna anhållen

En kvinna har anhållits och enligt polisen har hon en nära relation med pojken och är skäligen misstänkt för egenmäktighet med barn.

– Kvinnan har förhörts och anhölls under natten. Hon är skäligen misstänkt och har en relation till pojken, säger Robert Loeffel, presstalesperson på polisen.

Kvinnan är skäligen misstänkt, vilket är den svagare misstankegraden.

Polisen är förtegen om huruvida kvinnan gjort några medgivanden. Nya förhör väntar under dagen, enligt TT.