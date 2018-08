Fartyget kan lämna Oskarshamn tidigast på måndag

Planen kom in till Transportstyrelsen vid niotiden på lördagsmorgonen och Transportstyrelsens experter har granskat den under förmiddagen. Om den godkänns ska särskilda bogserbåtar kallas in för att ta fartyget till ett varv i Polen.

– Bogserbåtarna kan inte vara på plats förrän tidigast på måndag morgon, säger Anders Henriksson, teknisk expert på Transportstyrelsen, till SVT Nyheter Småland.

Han och hans kollegor bedömer flera olika faktorer för att avgöra om planen håller.

– Vi tittar på stabilitetsegenskaperna för fartyget men också på i vilken hastighet bärgningsfartyget får lov att köra. Sen också väder och vind.

I princip godkänd plan

Det företag som certifierat fartygets sjövärdighet har fått lämna sina synpunkter på planen och Transportstyrelsens godkännande är det sista steget innan en bogsering får grönt ljus. Anders Henriksson säger att de gjort vissa justeringar av planen.

– Bärgningen är planerad till måndag morgon och om det blir förändringar så vill vi ha information om det. Vi vill också att det ska ske i dagsljus. Men i princip har vi godkänt den.

Nu är det upp till rederiet att följa Transportstyrelsens krav.

– Det måste de, annars blir det ingen flytt av fartyget, säger Anders Henriksson.

Det var den 23 juli i år som fartyget Makassar Highway gick på grund vid Flatvarp norr om Loftahammar i Västerviks kommun.