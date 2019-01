Han är årets Linnéstipendiat: “Hög vetenskaplig kvalitet”

Yahya Janis forskningsprojekt ”Old and electronic waste glasses as new sources of metals” handlar om att återvinna glas och metaller från glas- och elektroniskt avfall.

– Ett spännande projekt med stark koppling till Småland och glasriket då det här innebär att glasbruksområden kan sitta på värdefulla tillgångar, säger Anna Tenje (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun i ett pressmeddelande.

Delats ut sedan 2011

Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och har delats ut av Kalmar och Växjö kommun sedan 2011. Syftet är att stötta forskningen inom ekologisk utveckling på Linnéuniversitetet.

Ur motivering till årets stipendiat kan man läsa:

”Juryn bedömer att forskningsprojektet har hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning inom regionen och globala affärsmöjligheter”

– Vi i juryn tror att det här forskningsprojektet har stor potentiell tillämpning inom regionen men även globala affärsmöjligheter inom cirkulära ekonomin, säger Christina Fosnes (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Kalmar kommun.

I klippet ovan hör du Yahya Jani berätta om vad priset betyder för honom.