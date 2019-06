Tandvårdskliniker i Småland utnyttjade nyanlända för bidragsfusk

– De rotfyller mycket, drar ut väldigt mycket tänder och gör många kronor och broar. De gör det utan att patienternas munhygien är optimerad, säger Lars Sjödin, expert på tandvårdsstöd på Försäkringskassan.

I maj dömdes en Växjöbo till fyra års fängelse för vad som kallats den största tandvårdshärvan i Sverige. Tre av hans kliniker, varav två i Växjö, har felaktigt plockat ut statligt tandvårdsstöd. Men SVT kan nu avslöja att fusket i Småland varit mer utbrett än så.

Sju tandvårdskliniker i Småland har under 2016-2018 fått sanktioner från Försäkringskassan. Alla har upprepade gånger brutit mot reglerna för tandvårdsstödet. Bland annat har statligt stöd plockats ut för behandlingar som inte har motiverats tillräckligt tydligt.

– Klinikerna har inte kunnat styrka att det har funnits en skada på tänderna. Inte heller att patienten har betalt något själv, säger Lars Sjödin.

Stödet sköts automatiskt

När en patients tandläkarkostnader når över 3000 kronor går staten in och subventionerar överstigande belopp. Det är vårdgivaren som ger patienten rabatt och ersätts sedan av pengar från Försäkringskassan. Detta sker automatiskt genom att tandläkaren rapporterar in via ett datasystem. Efter att de sju småländska klinikerna granskats av Försäkringskassan har de fått sanktioner i form av hårdare kontroller och återkrav på utbetalt stöd. Den vanligaste följden är att företagen då satts i konkurs och verksamheterna stängts ner.

– Det rör sig om hundratusentals kronor per vårdgivare. Till och med miljonbelopp som plockats ut felaktigt, säger Lars Sjödin.

När SVT granskar företagen är det inte ovanligt att samma personer dykt upp i de olika bolagen.

– Det verkar som att man jobbar ihop. Man tar över varandras företag och på det sättet har man flyttat runt i Småland. I relation till befolkningen så är antalet kliniker med sanktioner i Småland anmärkningsvärt.

Riktat in sig på nyanlända

Enligt Lars Sjödin finns det gemensamma mönster i patientgrupperna som besökt klinikerna.

– Många av tandläkarna på klinikerna har utomeuropeisk bakgrund liksom en stor del av patienterna. Många av patienterna är nyanlända och söker sig till kliniker där man förstår språket. Det är också så vissa kliniker har marknadsfört sig, säger han.

Sjödin fortsätter:

– Våra samtal med patienter visar att de inte kände till tandvårdsstödet eller deras möjligheter att anmäla skador eller dålig behandling till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Försäkringskassan har larmat Ivo som i sin tur har startat utredningar av tandläkare som varit verksamma på klinikerna.