Här delar han degeln för att hitta bly

Projektet att utvinna glas ur deponierna bekostas av SGI (Statens Geotekniska Institut) och Glasriketkommunerna (Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge) samt länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län.

RISE Glas (glasforskare) leder projektet i samverkan med bland andra The Glass Factory, Målerås Glasbruk, Ragn-Sells och Form Us With Love (industridesigners).

I Glasriket finns cirka 40 glasdeponier, som klassas som mycket hög risk av de båda länsstyrelserna. Totalt handlar det om cirka 100 000 kubikmeter glas i deponierna. Blyglaset där lakar ut bly till växter och vattendrag och är också skadligt för människor.