Livestreamad mordgåta på Kalmar slott – ett nytt sätt att nå publiken

– Det är väldigt spännande att vara här och få spela in här, säger Peter Sjöstrand som är producent för Comedy art theatre Sweden, som just nu spelar in en streamad mordgåta på Kalmar slott.

Under några kalla februaridagar har slottet varit inspelningsplatsen för ett mord som ägde rum 1397. Inget riktigt mord, utan en del i en filmad teaterföreställning där en historisk mordgåta ska lösas med hjälp av publiken.

– Det här är ett jättebra sätt för oss kunna hålla teaterteamet igång, vi ser ju hur skådespelare och tekniker slutar och byter bransch, och det är ju en väldigt stor fara att vi inte får tillbaka den kompetensen sen när pandemin är över, säger Peter Sjöstrand.

– Jag tror att det här är ett sätt för oss att överleva.

Se scener från den kommande föreställningen i klippet.