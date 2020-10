Högsäsong för viltolyckor startar – störst risk i Smålandslänen

– I gryning och skymning så löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Antalet olyckor ökar

I Kalmar län inträffade drygt 3200 rådjursolyckor förra året, vilket är flest olyckor i landet sett till antal bilar. I Kalmar län skedde 24,2 olyckor per 1000 personbilar, ungefär var 40:e bil alltså.

Även Kronobergs län är bland de hårdast drabbade länet i landet. Här rapporterades 2095 krockar med rådjur in under förra året. Vilket motsvarar 20,2 olyckor per 1000 personbilar.

Jönköpings län har fler antal olyckor med rådjur än Kronoberg, 2773 stycken, men sett till antal bilar blir det 14,5 olyckor per 1000.

Trenden i samtliga tre Smålandslän är dessutom att antalet olyckor ökar.