Ingen plats i Hall of Fame för Jonas Björkman

Alvestasonen Jonas Björkman var som singelspelare rankad fyra i världen. Han nådde även stora framgångar med det svenska Davis Cup-laget. Under en period tillhörde han världseliten i både singel och dubbel. 2001 var han rankad etta i världen i dubbel.

Han var en av fyra spelare som nu var nominerad till att väljas in i tennisens Hall of Fame. Valet föll dock istället på Goran Ivanisevic och Conchita Martinez. Hade Jonas Björkman valts in skulle han ha blivit den femte svenske tennisspelaren i sällskapet. Sedan tidigare finns Mats Wilander, Stefan Edberg, Sven Davidson och Björn Borg med i Hall of Fame.

Under tisdagskvällen hedras de båda nya medlemmarna under en ceremoni i Melbourne i samband med det pågående Australian Open.