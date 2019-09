Ingen tydlig risk att få cancer av mat från glasriket

Personer som har en hög konsumtion av lokal mat hade visserligen förhöjd cancerrisk, men forskarna tror att det beror på att exponeringen av föroreningar var högre bakåt i tiden.

2 200 personer som bott i närheten av ett glasbruk eller en glasbruksdeponi i minst fem år under perioden 1979-2004 har fått svara på en enkät om hur mycket och hur ofta de ätit lokalt producerad mat. Och trots att de som varit storkonsumenter av just lokalt kött och fisk hade en förhöjd risk att få cancer så tror forskarna inte att det är just deras konsumtion som är den enda förklaringen till den ökade risken.

Utsläppen och föroreningarna högre förr

Ingela Helmfrid som har lett och genomfört större delen av studien är doktorand på institutionen för klinisk och experimentell medicin på Linköpings univbersitet och även biolog vid Arbets- och miljömedicin på Region Östergötland.

– Vi tror att den ökade risken också hör ihop med att man exempelvis bott i glasriket under den period som exponeringen för föroreningar var större, innan man hade rökgasrening och när man släppte ut vatten från glasbruken i lokala vattendrag. Man är ju känsligare som barn, säger Ingela Helmfrid.

Låg risk i dag

Forskningsresultaten är en fortsättning på tidigare studier av metallhalten i blodet på boende i glasbruksområden, som SVT Nyheter Småland tidigare rapporterat om. Slutsatserna baseras både på uppmätta halter blod, registerdata och enkätdata. Och resultaten kan alltså sammanfattas som att de risker som boende i området exponeras för i dag är låg.

– Cancerrisken för den enskilde individen i det studerade området är låg. Det finns flera faktorer som påverkar cancerutveckling och det tar lång tid att utveckla cancer, säger Ingela Helmfrid.