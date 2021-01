Misstänks ha producerat barnporr – åtalet kan bli ett av landets största

Mannen och kvinnan – som kommer från Kalmar län – har suttit häktade sedan i somras. Anledningen till att åtalet dröjer är det mycket omfattande utredningsarbetet.

I nuläget är kvinnan häktad för drygt 20 grova våldtäkter och grova sexuella övergrepp mot barn under åren 2014–2015. Mannen misstänks också för drygt 20 övergrepp under samma tid, han är dessutom misstänkt för övergrepp som ska ha begåtts under månaderna innan han greps i maj.

Egenproducerad barnporr

Slutförhören som påbörjades i december pågår fortfarande, och åklagare Linda Caneus tror att fler brottsmisstankar kommer tillkomma innan åtalet kommer.

– Det här är ett av de största målen i landet vad gäller sexuella övergrepp mot barn och egenproducerad barnporr, säger Linda Caneus till Barometern.

Linda Caneus hoppas att åtalet kan vara klart framåt mars-april.

– Man kommer att förstå att det tagit tid när man ser åtalet, säger hon.