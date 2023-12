Musikhjälpen går in på slutspurten: ”Växjö har levererat”

Klockan 20.00 på söndagen lämnar programledarna buren och årets Musikhjälpen är slut.

Växjö är den minsta staden, sett till antalet invånare, som stått värd för Musikhjälpen, men det har inte märkts menar Karl-Johan Paulsson, projektledare för Musikhjälpen:

– Engagemanget är superviktigt, det är det som bygger hela programmet. Och jag skulle säga att Växjö levererat på punkt efter punkt, säger han.

Rekordet: 74 miljoner

Förra året, i Göteborg, samlades 54,5 miljoner kronor in under Musikhjälpenveckan. Rekordet ligger dock på 74 miljoner kronor, som samlades in 2017 när programmet sändes från Umeå.

Hur mycket pengar som samlats in under veckan avslöjas under söndagskvällen.

