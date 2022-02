Nio år efter nedläggningen i Orrefors: ”De har lämnat skiten kvar till oss”

– Som jag ser det så har vi ett företag, ett börsnoterat miljardföretag, som har tagit vår fina diamant, varumärket Orrefors med sig och så har man lämnat skiten, rent ut sagt kvar till oss som finns och verkar och lever i Orrefors framför allt, men i hela Nybro, säger Nybros kommunalråd Christina Davidsson (C)

Sedan en tid tillbaka pågår en tvist mellan å ena sida Nybro kommun som hotar New Wave Group med böter på nära fem miljoner kronor om inte delar av det gamla glasbruksområdet saneras från rester av glastillverkning. Å andra sidan New Wave Group som inte anser att de har ansvar för de förereningar som hamnade på glasbruksområdet innan nu gällande miljölagstiftning och innan de blev ägare till det nerlagda glasbruket i Orrefors. New Wave har överklagat kommunens föreläggande.

Har sålts till dotterbolag

- Efter att vi har tittat på det här så har vi kommit fram till att det måste vara New Wave Group som ska betala för saneringen, säger Christina Davidsson (C).

Men de har ju sålt fastigheten för flera år sedan.

– Ja, de har sålt till dotterbolag som finns i samma koncern och ansvaret flyttas mellan de olika bolagen, men det är moderbolaget som måste ha det slutliga ansvaret för vad som händer i dotterbolagen.

Gifterna skrämmer bort nya intressenter

Föreläggandet som kommunen gett New Wave Group handlar om att de tomma lokalerna på området ska undersökas och saneras så att de kan användas igen.

I dag saknas kunskap om hur förorenade de är. Christina Davidsson säger att kommunen av och till får förfrågningar från andra företag som visar intresse för lokalerna i det nerlagda glasbruket.

– Det handlar om olika företag som skulle kunna ge arbetstillfällen till vår kommun, men när man då får kunskap och vetskap om den miljöskuld som finns i området, då backar man. Och det är ju helt förståligt, säger Christina Davidsson (C).