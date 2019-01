Läkarstudenters AT-tjänster saknas – ”Skulle kunna korta vårdköerna”

AT står för allmäntjänstgöring och innebär att den som gått klart läkarutbildningen i mellan 18 och 24 månader jobbar på flera olika avdelningar inom vården under handledning. Utan att ha gått igenom AT kan läkarna inte få sin legitimation och inte gå vidare och bli specialistläkare. Enligt lagen är det regionerna som ska se till att det finns tillräckligt med AT-tjänster.

Enligt SYLF:s kartläggning är det kö i alla landsting. Värst är det i storstadsområdena.