Personal från bemanningsföretag stöttar upp på äldreboenden i Kalmar

– På grund av pandemin så är det fler som har sökt jobb hos oss än vanligt, så vi har fler sökanden att välja mellan men vi måste ta in bemanningsföretagen också för att få in utbildad personal, säger Mattias Ask, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.

Inför sommaren har kommunen anställt sju sjuksköterskor och något färre undersköterskor via bemanningsföretag, som komplement till de omkring 300 sommarvikarier som man vanligtvis anställer.

– Det är en ny del för oss, men det krävs för att vi ska klara sommarbemanningen, säger han.

Men förhöjd sjukfrånvaro bland personalen, till följd av coronapandemin, gör att man trots det inte är helt klar med sommarbemanningen.

– Bemanningssituationen är under kontroll men vi kommer behöva jobba aktivt med rekryteringen hela sommaren, det är utmaningen för oss, säger Mattias Ask.

Ska inte påverka vårdkvalitén

– Vi utbildar våra semestervikarier och ger en bra introduktion till personal som kommer från bemanningsföretag. Så vi räknar med att vi ska kunna leverera en bra kvalité även om det är bemanningspersonal, säger Mattias Ask.

Kommer det innebära en större rotation bland personalen?

– Nej, arbetsmetoderna jobbar vi vidare med som vanligt. Vi minimerar antalet personal som går till olika omsorgstagare, det har vi jobbat med under en längre tid i kommunen och det arbetssättet finns kvar även under sommaren, säger han.