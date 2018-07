Räddningstjänsten:”Vi kan inte säga att branden är under kontroll”

– Det är lätt att tro att bara för att vi har omringat branden så är den under kontroll men så är det inte. Det är omständigheterna som styr och det är lätt att elden drar iväg. Men vi kan inte säga att branden är under kontroll förrän vi haft kontroll under ett dygn, säger Jonas Neldemyr vid räddningstjänsten i Oskarshamn.

Brinner på flera platser

En helikopter från försvaret ska enligt planen upp och vattenbomba mellan klockan tolv och fyra under dagen.

– Det brinner med öppna lågor på flera platser och det vi måste göra nu är att se till att blötlägga det som ligger i fronten och flankerna. Och med tanke på hur torrt det är i markerna så måste vi försöka släcka ner under ytan annars kan det ta fart igen, säger Jonas Neldemyr.

Brandrisken ökar

Det finns olika modeller för brandriskprognoser där FWI-modellen är en. Den går ut på att se spridningsrisk och brandbeteende. Enligt Jonas Neldemyr gör man en sammanlagd bedömning utifrån temperatur, luftfuktighet, hur torrt det är i marken, vinden och risk för spridning. Ett samlat värde på över 28 innebär en extremt stor brandrisk.

– Jag tror att värdena låg på runt 30 under skogsbranden i Västmanland och under dagen imorgon ser värdena i det här området ut att hamna på runt 40, säger Jonas Neldemyr.