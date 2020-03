Region Kronoberg ställer in operationer

De icke nödvändiga operationerna ställs in under denna veckan, med undantag för ögonoperationer samt endoskopier. Även mammografiundersökningarna är inställda under vecka 12 till och med 14.

– Det är många som är hemma och är sjuka. Den personal som är på plats behövs för de akuta flödena, säger Rickard Claesson, biträdande sjukhuschef i ett pressmeddelande.

Samtidigt påbörjas alltså en omfattande provtagning av all egen sjukvårdspersonal. Detta för att utesluta covid-19 vid symptom, och på så sätt få tillbaka den sjukskrivna personalen fortare.

– Det viktigaste budskapet vi har till invånarna just nu är att inte gå på planerade besök i vården som inte är nödvändiga om man har förkylningssymtom eller andra nytillkomna luftvägsbesvär. Boka istället om besöket, säger regiondirektör Martin Myrskog.