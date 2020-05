Resandet med kollektivtrafik har halverats

– Det är ungefär 440 000 färre resor varje månad och det gör att vi får ett inkomstbortfall på cirka nio miljoner varje månad, säger han.

Under året räknar Region Kronoberg på ett inkomstbortfall på 91 miljoner. Det bygger på en prognos där trafiken minskar med 50 procent under sex månader och med 25 procent under fyra månader.

Lika många turer för att inte skapa trängsel

Under coronapandemin har inga turer i regionen dragits in, eftersom Folkhälsomyndigheten och regeringen har uppmanat kollektivtrafiken att inte skapa trängsel.

I början av veckan utlovade regeringen ett stadsbidrag på tre miljarder kronor för att mildra effekten av minskat resande, men det tycker inte trafikdirektören i Kronoberg är tillräckligt.

– Branschen har räknat ut att vi förlorar ungefär en miljard per månad och då räcker pengarna bara i tre månader, säger Thomas Nilsson.