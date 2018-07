Saneringsarbetet riskfyllt – allmänheten avböjs hjälpa till

– Sedan klockan 10 idag så har bärgningsbolaget pumpat olja ur en av de skadade tankarna ombord, vilket nu har avbrutits eftersom man vill genomföra en dykning för att titta på eventuella skador under skrovet, säger Patrik Lindén, biträdande On seen comander för Kustbevakningen.

Enligt kustbevakningen så bedöms det vara en låg risk för att fartyget ska läcka någon ytterligare olja i samband med denna del av insatsen och bedömningen är att läget är stabilt.

– I den rådande väderleken bedömer vi risken som liten att det ska slippa ut ytterligare olja, men det kan komma att förändras på grund av situation och väderlek, säger Patrik Lindén.

Farleden avspärrad

Under dagen har kustbevakningen även stängt av farleden utanför Flatvarp med en stor länsa.

– Vi gör detta för att begränsa utsläppet och därför är vår önskan från Kustbevakningen att allmänheten respekterar detta och håller sig undan och inte åker in i oljeutsläppet, säger Patrik Lindén.

Enligt kustbevakningen kan man i nuläget inte säga hur stor yta oljan har spridit sig till men de har noterat att den har spridit sig till öar och stränder norrut. Dock verkar oljan inte spridit sig söderut.

På plats för att försök grovsanera vatten, kobbar, skär och stränder finns ett 80-tal personer varav ett 40-tal från försvarsmakten.

– Det har varit en bra samverkan mellan Sjöräddningssällskapet, Försvarsmakten, Räddningstjänsten med fler men nu försöker vi även stärka upp personalmässigt för att vara uthålliga, eftersom vi inte vet riktigt hur lång tid detta kan tänkas ta, säger Henrik Smitterberg på plats ansvarig för Kustbevakningen.

Det har även anlänt fem containrar med oljesaneringsmateriel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Farligt för frivilliga

Enligt Jörgen Svensson som representerar Räddningstjänsten i Västervik har de boende i närheten organiserat sig i stugföreningar för att sanera sina egna stränder.

– De får utrustning och utbildning av oss. Samt instruktioner om hur man ska jobba med oljan, säger Jörgen Svensson.

Enligt honom är det många fler privatpersoner som hört av sig och erbjudit sin hjälp, men klipporna är branta och hala och det finns vissa risker med att delta i saneringsarbetet.

– På grund av riskerna vill jag inte få ut frivilliga som jobbar på skären här ute, säger Jörgen Svensson.