Skriftligt avtal saknas mellan Destination Gotland och kommunen

Enligt Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, betalar Destination Gotland omkring 2 000 kronor per dag för hamnplatsen vid Skeppsbrokajen inne i centrala Västervik.

SVT Nyheter Småland har bett Västerviks kommun att lämna ut allmänna handlingar som berör placeringen av färjan och begärde ut hyreskontraktet för kajplatsen, protokollet kring förhandlingarna mellan Västerviks kommun och Destination Gotland samt protokoll av kommunstyrelsens beslut om att färjan får förtöjas vid den nuvarande platsen.

Kritik från oppositionen

Den 21 april skrev kommunen i ett svarsmejl till SVT:

“Det är en muntlig upplåtelse och det finns därmed i dagsläget ingen handling att lämna ut. Inga protokoll finns från möten mellan kommunen och Destination Gotland. Ett avtal om upplåtelsen kommer att skrivas och undertecknas, men detta avtal finns ännu inte framtaget.”

När SVT gör ett nytt försök 26 april blir svaret det samma; ledningskontoret vid kommunstyrelsens förvaltning svarar att några avtal ännu inte skrivtis.

Oppositionen i Västervik kritiserar nu hur kommunen hanterat ärendet.

I klippet ovan bemöter kommunalrådet Dan Nilsson (S) kritiken.

Muntligt avtal om att färjan ska få ligga i hamnen

Klart är dock att det finns en muntligt överenskommelse mellan Västerviks kommun och Destination Gotland. Vad den muntiga överenskommelsen konkret handlar om vill inte Destination Gotland kommunicera. Rederiet skriver i ett mejl till SVT:

“Vi har en överenskommelse med Västerviks kommun. För mer information om detta hänvisar vi till Västerviks kommun.”

Dan Nilsson (S) säger under onsdagen till SVT att den muntliga överenskommelsen bland annat innebär att att Destination Gotland kommer att betala ungefär 2 000 kronor per dag, plus extra kostnader, samt att båten kommer att ligga i Västervik till en vecka efter att säsongstrafiken med Visby har tagit slut.