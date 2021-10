Slut med daglig covidstatistik i Kronoberg

Anledningen är att sifforna blir svåra att jämföra när Folkhälsomyndigheten ändrar sina riktlinjer. Från och med den 1 november behöver man inte testa sig vid symtom om man är fullvaccinerad.

– Det betyder att antal fall antagligen kommer att gå ner eftersom det kommer att ske betydligt mindre testning. Vi kommer därför inte ha en jämförbar och heltäckande bild, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare på Region Kronoberg.

Kan man tolka det som att pandemin snart är över?

– Nej, det tycker jag inte att man ska göra. Nu går vi in i säsongen då vi såg en ökning av smittspridning förra året och enligt folkhälsomyndighetens scenarier kommer smittspridningen att öka nu under hösten. Vi kommer att få leva med covid-19 under lång tid, men förhoppningsvis kommer det att påverka oss allt mindre.

Ingen daglig rapportering på vår sajt

På SVT Nyheter Smålands sajt har det under pandemin gått att följa den dagliga utvecklingen av antal nya bekräftade fall, med även vi kommer nu sluta med den rapporteringen.

– Eftersom smittspridningen utvecklas som den gör kommer vi också minska vår rapportering. Vi kommer fortsätta rapportera, men inte lika ofta. Och förändras smittspridningen kommer vi också berätta detta för vår publik, säger Tomas Lundström, redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter Småland.

Region Kronoberg kommer istället att redovisa siffror på antalet nya fall per vecka och flera andra regioner kommer att göra lika dant.

Region Kalmar kommer däremot att fortsätta redovisa antalet nya positiva tester dagligen.

För att ge en sammanhållen bild från Kronoberg och Kalmar län kommer även SVT nyheter Småland framöver att uppdatera covidläget per vecka. Uppdateringen kommer att ske på fredagar.