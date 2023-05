Ebba tog sitt liv – spelbolagens företrädare hoppas kunna upptäcka missbruk tidigare

Efter att sett SVT:s inslag om Ebba Gravestams öde reagerar han så här.

– Det är naturligtvis ett fruktansvärt, en ung människa som lämnat oss alldeles för tidigt, säger Gustaf Hoffstedt generalsekreterare för branschföreningen för online spel.

Flera stämningsansökningar har lämnats in mot spelbolagen under senare tid. Bland annat av tidigare spelmissbrukaren Per Holknekt som driver projekt i Ebba Gravestams minne.

– Så vitt jag vet handlar alla anklagelser som är riktade mot spelbolag om tiden före 2019. Tidigare var spelet oreglerat i Sverige, men efter är det riksdag och regering som har tagit kontroll över spelmarkanden, säger Gustav Hoffstedt.

Metoder för att begränsa spelandet

Hur gör ni idag när ni märker att att någon spelar onormalt mycket?

– Vi har spelpaus där vem som helst kan stänga av sig från spelandet. Då kommer man inte åt de licensierade spelbolagen. Man får då inte skicka ut marknadsföring till den som valt att avsluta. Det man gör också är att erbjuda ollika spelansvarsverktyg för att begränsa tid i spelandet. Man kan också begränsa sig i pengar. Vi ringer även upp de kunder där vi misstänker problem.

Men det är ändå väldigt många som hamnar långt ner i missbruk?

-Det är en mörkaste baksidan av en bransch som för många andra innebär avkoppling och något spännande, säger Gustaf Hoffstedt.