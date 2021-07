Region Kalmar startar vaccinbokning för 16- och 17-åringar i förtid

– Vi har ju sett att ju yngre vi kommit i åldersgrupperna så blir intresset och viljan att vaccinera desto lägre, just nu i alla fall, säger Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i Region Kalmar län.

En orsak kan vara sommarsemestrarna, att man är bortrest, är upptagen med sommarjobb eller att man prioriterar annat, tror hon. Men trenden att det går trögt med att få de som ännu inte tagit första dosen till vaccincentralerna är tydlig oavsett åldersgrupp.

Just därför öppnar regionen bokningen för 16- och 17-åringarna en vecka tidigare än beräknat.

– Jag tittade just på statistiken på olika kommuner, och det ökar någon procentgrad per kommun och vecka, och det är ju väldigt lite. Så det går trögt just nu, säger Marie Ragnarsson.

Gör mognadsbedömning

Ännu har Region Kalmar inte planerat någon riktad informationsinsats till gruppen, annat än att anpassa i vilka medier man annonserar kring vaccinering.

För att vaccineras krävs båda målsmäns underskrift, men regionen har bestämt att man även vaccinerar ungdomar som passerar en så kallad mognadsbedömning. Den görs på plats av den sjuksköterska som ordinerar vaccinationen.

– Det är vanligt inom vården. Är man informerad om vad det innebär att bli vaccinerad så är man ju mogen. Man har ju ändå tagit sig till vaccinationscentralen och tagit en ställning, då får man ha den dialogen.