Tekniskt misstag – då blev företagarna återbetalningsskyldiga

Av UG:s granskning framgår att Tillväxtverket brustit i flera avseenden, men det som drabbat Martin Bergvall Nilsson och Anders Franzén är att de blivit återbetalningsskyldiga på grund av vad de som de upplever som ett tekniskt fel.

Återkrav på en halvmiljon

De båda berättar att de i tid skickat in sina avstämningar, en form av deklaration som skickas in till Tillväxtverket när man fått stöd under tre månader. Men avstämningarna kommer inte fram och de möts därför av återkrav från Tillväxtverket. Något som drabbat flera företagare.

Martin Bergvall Nilsson får ett återbetalningskrav på en halv miljon kronor.

– Jag vill gärna kasta ljus på proportionerna. Jag har inga problem att medge att jag varit slarvig eller gjort fel om det är det som är fallet. Men att det tekniska misstaget ska kosta mig 550 000. Det är sinnessjukt, säger han.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets generaldirektör, Gunilla Nordlöf, menar att de digitala kontrollerna har fungerat.

– Bank-id och signeringarna har fungerat bra för de allra flesta företag. Men jag har också hört att det några som har missat att signerat sin handling och att man inte heller har förstått. Vi tycker att det är ganska tydligt i våra instruktioner, men det är klart att vi tar till oss sådan kritik.

I klippet hör du Martin Bergvall Nilsson och Anders Franzén berätta mer om problemen med Tillväxtverket.