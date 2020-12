Rusning till friluftsområden när vi ska undvika smitta

Höstens strängare rekommendationer om att bara umgås inomhus med de man bor tillsammans med leder till fortsatt högtryck på naturens vandringsleder och grillplatser.

Fram till mitten av november hade Svartbäcksmåla haft 225 000 besökare. Det är 13 000 fler än under hela 2019, trots att man då hade mycket snö som lockade skidåkare och dessutom var värd för draghunds-VM.

– Många träffas utomhus. Man har mer kalas och liknande på området nu än vad man har haft tidigare, säger Frida Karlsson.

Ökat tryck på flera håll i länen

Trenden är inte unik för Nybro utan på flera platser i Kalmar och Kronobergs län fortsätter besöksantalen öka, visar en rundringning som SVT Nyheter Småland har gjort.

– Besöken på våra naturreservat och vandringsleder har blivit fler. Naturturismen generellt har ökat och vi får många fler förfrågningar på kartor och broschyrer, säger Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent i Uppvidinge kommun.

Kräver mer sophämtning

Både Västerviks och Oskarshamns kommuner uppger att de behövt trappa upp sophämtningen i sina friluftsområden under våren och sommaren. I Oskarshamn har man även sett en fortsatt rejäl ökning under hösten, vilket delvis också känns igen i Älmhult.

– Det har ökat på alla leder och platser som vi har ute. Under sommaren fick vi fixa dubbel sophämtning på alla grillplatser och leder. Nu under oktober och november har det varit lugnare, även om det ska ha varit ett uppsving igen under farsdagshelgen, säger Jörn Engkvist, kultur- och fritidschef i Älmhults kommun.