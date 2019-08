Troja Ljungbys ledning ber fansen om ursäkt

På Troja Ljungbys faceooksida står nu att läsa:

”Jag vill på föreningens vägnar be om ursäkt för misstag och uttalanden som gjorts under senare år. Vi vill med ert stöd höja stämningen och stötta vårt lag till sportsliga framgångar. Detta ska vi göra med glädje och respekt för varandra. Det ska va kul och gå på hockey. Tillsammans för vårt Troja! Arto med styrelsen för IF Troja-Ljungby”

Supporterklubb lade ner

För snart ett år sedan lade supporterklubben Troja support ner efter flera bråk med ledningen. Bland annat en uppmärksammad konflikt 2017 där en del av supporterklubben, Troja Ultras, portades från en hemmapremiären i Ljungby, därför att ledningen ansåg att gruppen hade tröjor med symboler som kunde kopplas till fascism.

Därefter ansåg Troja support att klubbens säkerhetsansvariga bedrivit en ”häxjakt” på sina egna supportar vid hemmamatcher, en beskrivning som Trojas ledning vände sig emot och sa att man bjudit in supportrarna till dialog, men att supporterklubben då nekat till detta.

Om det finns planer på att återuppliva den forna klacken efter ursäkten på facebook är ännu oklart.