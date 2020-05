Ölands djurpark öppnar i helgen: ”Djurvälfärden rubbar vi inte på”

– Det spelar ingen roll om man är bonde eller har en djurpark. Man kan inte skicka hem djurvårdarna, det finns hur mycket som helst att göra. Djurvälfärden rubbar vi inte på, säger Richard Berglund, verksamhetsansvarig på Ölands djur- och nöjespark.

Stora förändringar

Djurparken öppnar till helgen, men endast för de gäster som bor i parkens stugby. För allmänheten kommer djurparken inte öppna än på ett par veckor.

– Vi gör en omsorgsfull öppning med ett begränsat antal gäster, med medarbetare i parken som informerar om avståndsrestriktioner och om att man inte får komma för nära varandra eller för nära djuren. Så får vi ta det lite pö om pö och se hur det funkar, säger han.

Endast 50 personer

Djurparken får sina tillstånd av länsstyrelsen och fler än 50 personer får vistas i området, förutsatt att restriktioner om avstånd och hygien efterlevs. För parkens badland respektive nöjesdel gäller däremot regeringens restriktioner om att endast 50 personer får vistas i området samtidigt, vilket gör det osäkert om de delarna över huvudtaget kommer öppna i år.

Vinterns utgifter måste tjänas in sommartid

Parkens utgifter under vinterhalvåret ligger på omkring 16 miljoner kronor. Pengar som de måste tjäna in under sommarsäsongen. I år har parken redan förlorat 2 miljoner kronor och under året beräknas parken tappa 70 till 80 procent av intäkterna.

– Parken som park står stadigt, men ekonomiskt så är det ju ett slag och det tar från våra tänkta investeringar. Vi kommer klara ett år, men det får inte bli fler, säger Richard Berglund.