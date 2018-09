Ett 60-tal personer samlades vid Alternativ för Sveriges demonstration som nu polisanmälts av bland annat Per Schöldberg (C). Foto: Ricardo Garcia Canchaya SVT/Cecilia Ekströmer SVT

Växjöpolitiker gör gemensam sak – polisanmäler högerradikalt parti

Sju partier i Växjö kommun går ihop och polisanmäler en demonstration som högerradikala Alternativ för Sverige höll i centrala Växjö under onsdagen. ”Vi vill ha prövat om man enligt svensk lag kan ha den här typen av möten” säger Per Schöldberg (C).