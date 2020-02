“Vi förbereder oss för det värsta” Ljungby energi kämpar mot vattnet

Med träställningar och sandsäckar hindras vattnet från att tränga in i elkraftverket i Ljungby. I nuläget klarar pumparna att ta hand om vattnet som ändå tar sig in.

– Vattennivån har sjunkit lite sedan grävningen i Hamneda, det lättade lite när vattnet kunde ta en annan väg, säger Jan Olsson, nätchef Ljungby Energi.

Håller koll på vädret

De följer väderprognoser noga, mer regn väntas och det kan bli tal om snö.

– Vi tror inte att vi har nått kulmen än, säger Jan Olsson.

De hoppas att åtgärderna kommer att räcka.

– Vi förbereder oss för det värsta men hoppas på det bästa.

Om strömmen skulle gå finns mobila reservkraftverk redo att kopplas in. Fler pumpar kan snabbt kopplas in och personal ringas in. Kontaktlistorna är uppdaterade för att det snabbt ska gå att få tag på en grävmaskin om det behövs eller en vinsch om ett träd fastnar.

Stora kostnader

Om det inte går att stoppa vattnets framfart och elkraftverket översvämmas kommer kostnaderna blir stora.

– Generatorerna och den elektroniska utrustningen skulle gå sönder och det skulle bli en stor kostnad att renovera allt. Det är också risk för att det blir långa driftstopp. Men det kommer inte påverka kunderna, de kommer inte bli strömlösa, säger Jan Olsson.