Vattnet kryper närmare husen

Under måndagsförmiddagen är det fortsatt fokus på Storån i Forsheda där vattnet fortsätter att stiga, dock i långsammare takt än under gårdagen. Enligt Värnamo kommun så räknar man med att stigningen kommer att fortsätta de närmaste dygnen och man börjar under dagen att bygga fördämningar i industriområdet för att skydda industrier, bland annat Proton.

Vid Väg 27 öster om Forsheda går vattnet nära vägkanten. Det är Trafikverket som ansvarar för vägen. De sandbarriärer som lades dit under söndagen, förstärks i dag, enligt den information jag har fått, med betongvallar.

Flera bostadshus runt sjön Flaten ligger nu i farozonen då vattnet från sjön kryper allt närmare.

