Så fungerar din villaförsäkring vid översvämning

Höga flöden i flera småländska vattendrag har lett till att flera fastigheter blivit översvämmade. I bland annat Hillerstorp och Forsheda har flera drabbats. Men vad täcker egentligen din försäkring?

Skyfall och höga flöden

Ersättning för översvämningsskador ingår i grundskyddet för de allra flesta fastighetsförsäkringar. Detta gäller om vattnet har kommit in via ventil, dörr eller fönster via markytan alternativt genom avloppet.

Om huset blir översvämmat på grund av dålig dränering gäller inte försäkringen.

– Om vattnet kommer genom grunden är det inget som försäkringen täcker. Men i många fall gäller försäkringen, säger Jenny Rudslätt, skadechef på IF.

Vad vill du säga till den som är drabbad och rädd för att inte bli ersatt?

– Då kan jag ändå lugna. Det här är en relativt vanlig skadeorsak som vi ser, särskilt med klimatet som är. Har du en villaförsäkring så kan du vara trygg. Du behöver inte vara orolig att du inte tecknat några tilläggsprodukter utan det här är vanligtvis ett skydd som finns i grundförsäkringen, säger Jenny Rudslätt.

Skillnad på självrisk

Enligt Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, är det framförallt självrisk och så kallad avskrivning som skiljer sig mellan de olika försäkringsbolagen. Avskrivning innebär att du får mindre ersättning ju äldre något är. Här har olika försäkringsbolag olika tak för hur mycket du själv får stå för.

– På äldre byggnader kan det bli stor skillnad, säger han.

Den som drabbas av skador i och med översvämning bör alltid ta kontakt med sitt försäkringsbolag så snart som möjligt.

– Det ska man alltid göra, man vinner ingenting på att vänta. Och sedan är det alltid bra att försöka dokumentera skadorna, säger Gustav Jonsson.