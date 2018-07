Brandförsvaret: ”Det brinner fortfarande i Nykvarn”

– Vi har under natten jobbat med att ringa in branden. Vi har dragit slang och vattnat runt eldkanterna och försökt släcka in mot elden. Under natten spred sig elden över vägen, men nu är allting under kontroll, säger Roger Magnusson, operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Hur ser det ut nu på plats?

– Det brinner fortfarande i området. Det är cirka 65 000 kvadratmeter som brinner. Vid 04-tiden i morse har vi gått upp i insatsstyrkan och bemannat området med 20-30 brandmän. Vi jobbar för fullt, och vi har just nu läget under kontroll. Som det ser ut nu finns ingen spridningsrisk, men det brinner i stubbar och glöden pyr. Vi kommer att finnas på plats i flera dagar innan allt är över säger, Roger Magnusson.

Vad behöver allmänheten veta?

– Håll er uppdaterade på hemsidan och kommunens hemsida för vidare information. Vägen som vi stängde av igår är igång.

Dricksvattnet påverkas

Med anledning av den stora mängden dricksvatten som har använts i samband med släckningsarbetet kan det kommunala dricksvattnet blivit missfärgat (brunt).

”Vattnet är ofarligt att dricka, men kan missfärga till exempel vittvätt. Berörda hushåll kan spola kranen närmast vattenmätaren med kallt vatten och vänta med att köra tvätt tills vattnet är klart igen”, skriver Nykvarns kommun på sin hemsida.”

Brand i Järna

Under morgonen kom fler larm om att det brinner, bland annat i Järna. 20 kvadratmeter började brinna i ett industriområde och brandförsvaret tog snabbt kontroll över läget. Men de poängterar och uppmanar invånare att inte elda i onödan.

– Vi har flera brandmän som jobbar med eftersläcknigsarbetet i Järna. Men vi måste påminna människor om att följa regler som gäller när det kommer till eldningsförbudet eftersom vi nu har ett ansträngt läge med alla brädner. Så, snälla håll er till reglerna, säger Henrik Lindström operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund.